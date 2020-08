Aumentano i positivi anche fra i medici, caos all’ospedale di Reggio (Di venerdì 14 agosto 2020) Diversi casi fra i sanitari della struttura. Un contagio in un locale di Soverato. E la governatrice chiude le discoteche fino a settembre Leggi su repubblica

Open_gol : ?? In Italia aumentano ancora le nuove diagnosi di positività al SARS-CoV-2. Il numero degli attualmente positivi ha… - repubblica : Treviso, aumentano i migranti positivi nel centro di accoglienza - CorradoB81 : RT @azangrillo: Anche Prof. #Remuzzi riporta quello che osserviamo al San Raffaele: 'I nuovi positivi hanno bassa carica virale e sono per… - cronaca_news : Aumentano i positivi anche fra i medici, caos all’ospedale di Reggio - Mirco_M88 : RT @azangrillo: Anche Prof. #Remuzzi riporta quello che osserviamo al San Raffaele: 'I nuovi positivi hanno bassa carica virale e sono per… -

In aumento i casi di positivi e cresce la preoccupazione Ecco le “istruzioni per l’uso” a cui i siciliani e i turisti devono attenersi scrupolosamente Crescono i nuovi casi di positivi in Sicilia e di ...Andrea Crisanti a In Onda critica aspramente il collega Zangrillo: “Affermazioni pericolose: abbiamo decine di malati in reparto ed in rianimazione”. Dal recente aumento di contagiati alle dichiarazio ...