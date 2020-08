Anticipo TFS statali, si parlava di 90 giorni di attesa, è una vergogna (Di venerdì 14 agosto 2020) Moltissimi sono i pensionati con quota 100 del 2019 che ancora attendono che entri in vigore la norma contenuta nel decreto numero 4 del 2019 che permette di richiedere l’Anticipo del TFS alle banche con interessi agevolati. Dopo oltre un anno di pubblicazione del decreto, infatti, i pensionati del settore pubblico ancora non hanno potuto presentare neanche la domanda per ricevere le somme spettanti loro di diritto. E pensare che una volta avviata la procedura saranno necessari almeno 90 giorni per l’erogazione dell’Anticipo TFS. Anticipo TFS è una vergogna Un lettore, giustamente indignato, scrive: Voglio sapere quando bisogna presentare la domanda . E’ una vergogna si parlava di 90 giorni chi andava con ... Leggi su notizieora

