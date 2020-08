Anticipazioni Daydreamer 18 agosto: Sanem confessa a Can di essere stata complice di Emre (Di venerdì 14 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer 18 agosto: che emozioni ci regalerà la soap martedì? Vedremo che Sanem si troverà costretta a confessare a Can il motivo per cui avrebbe avuto intenzione di lasciarlo: gli ha sempre mentito. Il fotografo, com’è ovvio, reagirà malissimo. Anticipazioni Daydreamer 18 agosto: Can esige che Sanem gli dica la verità una volta per tutte Sanem, al Luna Park, attenderà invano Can, che se n’è andato dopo aver sentito la sua concitata conversazione con Emre. Quest’ultimo le ha detto che gli dispiace averla costretta a mentire di nuovo all’uomo che ama riguardo all’anello e lei gli ha risposto che, se ... Leggi su pianetadonne.blog

