Aggredisce l’ex moglie e la cognata davanti ai figlioletti, poi si scaglia contro i poliziotti: arrestato 47enne (Di venerdì 14 agosto 2020) Una lite tra ex per la gestione dei figli degenera; la Polizia di Stato, per fermare il padre, deve ricorrere all’uso dello spray al peperoncino. Nel tardo pomeriggio, 2 equipaggi del Reparto Volanti sono intervenuti al “serpentone” di Corviale per una lite in strada: le parti erano un 47enne romano, l’ex compagna e l’ex cognata. La discussione, nata per l’affidamento dei figli, era presto degenerata ed aveva portato alle vie di fatto tra l’uomo e l’ex cognata. Inutili i tentativi dei poliziotti di riportare l’uomo alla calma, nonostante il pianto dei suoi bambini che stavano assistendo alla scena. Dopo alcuni minuti, la rabbia dell’uomo si è riversata contro uno degli agenti ed ha iniziato ad insultarlo e minacciarlo. L’arrivo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

