Virus | Gianluca muore a 48 anni dopo 5 mesi in ospedale | un paese sotto choc

Da marzo era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di dopo aver contratto il . E' stata una battaglia lunghissima quella di Gianluca M. , 48 anni, originario di Ripatransone nelle

Ultime Notizie dalla rete : Virus Gianluca Gianluca Moscardelli ucciso dal Covid a 48 anni. Lutto a Ripatransone il Resto del Carlino Coronavirus, Gianluca muore a 48 anni dopo 5 mesi in ospedale: un paese sotto choc

Papà Gianluca muore di coronavirus dopo 5 mesi di lotta in ospedale: un paese sotto choc

