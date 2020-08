Viaggi: al Trieste Airport test Covid non in aeroporto ma in ospedale (Di giovedì 13 agosto 2020) Non è prevista al momento al Trieste Airport la possibilità di effettuare tamponi per il coronavirus per i passeggeri in arrivo da Croazia, Grecia, Malta o Spagna. Nel caso in cui il test non sia stato eseguito nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia, ci si dovrà rivolgere entro 48 ore a una struttura sanitaria regionale. Lo afferma il direttore generale dello scalo aeroportuale, Marco Consalvo. “Siamo in contatto con la struttura sanitaria regionale che ci ha dato questa indicazione – ha spiegato – rimaniamo comunque a disposizione della stessa nel caso intendesse effettuare i test direttamente in aeroporto”. Rispetto ai quattro paesi indicati nell’ordinanza del Ministero della Salute, lo scalo del Friuli Venezia Giulia ... Leggi su udine20

VENEZIA – A decidere non è stata la politica. Se le grandi navi non attraccheranno e non partiranno più da Venezia, almeno per i prossimi mesi, lo si deve alle stesse compagnie che da decenni hanno in ...

Covid: Costa Crociere in mare a settembre con solo italiani

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - Costa Crociere riprende l'attività a settembre e annuncia che i viaggi di Costa Deliziosa e Costa Diadema con partenza da Trieste e Genova saranno riservati a ospiti italiani ...

