Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2020 ore 15 | 30

VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2020 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA' DA SEGNALARE SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA QUALCHE DISAGIO ANCHE PER CHI E' IN VIAGGIO SULLA VIA LITORANEA, SI REGISTRANO, INFATTI, RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE A NORD DELLA CAPITALE, SULLA VIA SALARIA SI STA IN CODA ALL'ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, FINO AL 23 AGOSTO, IL SERVIZIO È INTERROTTO TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E ...

