Verso l’uscita il Razr 2020 5G: evento Motorola il 9 settembre (Di giovedì 13 agosto 2020) Più volte nel corso degli ultimi mesi la rete ci ha regalato indiscrezioni e presunte anticipazioni sul Razr 2020 5G. E ora pare proprio che la verità sia pronta a venire a galla, andando a definire con certezza il profilo di quello smartphone che rappresenterà il pieghevole di punta di casa Motorola. Mentre Samsung si è fatta sotto con il suo ammaliante Galaxy Z Fold 2 e altri produttori guardano con interesse al mercato degli schermi flessibili, la compagnia di Chicago ha infatti ufficializzato un nuovo evento, in cui non mancheranno le sorprese. L'appuntamento con l'evento di Motorola e con il possibile annuncio del Razr 2020 5G è fissato per il prossimo 9 settembre, come svelato dalla stessa ... Leggi su optimagazine

