Unisannio, c'è il sì di Di Maria per svolgere i test d'ingresso al PalaTedeschi (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha firmato questa mattina una delibera con la quale ha accolto la richiesta dell'Università degli Studi del Sannio di utilizzare il 'PalaTedeschi' in via Rivellini per effettuare i test di ingresso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. La struttura sarà concessa a titolo gratuito nell'ottica di rapporti tesi alla massima collaborazione tra amministrazioni pubbliche, soprattutto alla luce della diffusione globale del virus Covid-19. "Nel segno di una massima disponibilità e collaborazione istituzionale – ha dichiarato il presidente Di Maria – abbiamo accolto la richiesta dell'Università degli Studi del Sannio di utilizzare il ...

