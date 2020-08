Tensione a Bolzano: albanese sputa contro i carabinieri, i suoi “amici” accerchiano gli agenti (Di giovedì 13 agosto 2020) Sputi agli agenti, uomini in divisa accerchiati, una violenza senza freni a Bolzano. I carabinieri hanno arrestato un albanese, accusato dei reati di oltraggio, resistenza e violenza a un pubblico ufficiale. Bolzano, le minacce dell’albanese agli agenti Il tutto ha avuto luogo nel centro cittadino. Verso le 22 i militari hanno notato due persone che litigavano. Sono quindi intervenuti per evitare che la situazione degenerasse. Dopo un iniziale momento di calma, uno dei dueha iniziato a minacciare gli agenti. Non “gradiva” la richiesta dei documenti di identità. I militari, grazie agli accertamenti, hanno scoperto che l’uomo, un 41enne albanese, era già noto alle forze dell’ordine. Il ... Leggi su secoloditalia

