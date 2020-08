Sulmona, focolaio alla festa di compleanno: nove positivi. C’è anche un bimbo (Di giovedì 13 agosto 2020) focolaio alla festa di compleanno. Sono nove i casi di positivi al Covid-19 in Valle Peligna, a Sulmona, tutti legati a un unico evento di gruppo. L’ultimo, registrato ieri, è un bimbo di Pratola Peligna, figlio della donna e fratello del giovane diciannovenne che erano stati già accertati come contagiati nei giorni scorsi. Sulmona, focolaio … L'articolo Sulmona, focolaio alla festa di compleanno: nove positivi. C’è anche un bimbo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

piobulgaro : ? CORONAVIRUS: SI ESPANDE IL FOCOLAIO, CI SONO NUOVI POSITIVI! Ecco dove ?? - reteabruzzocom : SULMONA: SI ALLARGA IL FOCOLAIO, ALTRI TRE CONTAGI -

Il numero, per fortuna, è inferiore a quello che ci si aspettava all’esito degli oltre trenta tamponi eseguiti lunedì scorso, ma il report di ieri registra comunque un altro bambino positivo al Covid ...SULMONA – Dopo due giornate di tregua si registra un nuovo contagio da Coronavirus in Valle Peligna in relazione al micro focolaio che ha riacceso paura e preoccupazione. Si tratta di un minore, famil ...