Rossi “In Austria pista difficile, spero gara asciutta” (Di giovedì 13 agosto 2020) SPIELBERG (Austria) (ITALPRESS) – “Questa pista non va bene per la Yamaha, la velocità di punta non è un nostro punto di forza. Come nel 2019, però, dobbiamo cercare di essere forti e di lottare ancora per il podio. Poi ci sarà anche il meteo a dire la sua, può cambiare molto dalla mattina al pomeriggio. spero comunque in una gara asciutta e che ci siano tutte le condizioni di sicurezza”. A parlare è Valentino Rossi, alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio d'Austria, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP che arriva a una settimana di distanza dal quinto posto ottenuto a Brno dall'italiano: “A Brno ho commesso errori il sabato in qualifica e sono partito dalla quarta fila. Il passo c'era ... Leggi su iltempo

