“Oggi in tv”, tutta la programmazione di domenica 16 agosto (Di giovedì 13 agosto 2020) La domenica da bollino nero, quella che arriva dopo Ferragosto, coinciderà per molti con il ritorno in città o con l’ultima giornata di ferie. Cosa prevede il palinsesto televisivo per la serata di domenica 16 agosto. Questa sera in onda sui maggiori canali Rai Alle 21:25 torna in onda Non dirlo al mio capo 2, con le puntate Da grande e Voce del verbo amare. Lino Guanciale, attore molto apprezzato dal pubblico di mamma Rai, torna ad allietare le sere d’estate dei fan della fiction. Su Rai 2, alle 21:05 tornano una serie di telefilm. Per primo andrà in onda Hawaii Five – 0, con l’episodio Indagine congiunta. Al termine della puntata comincerà un episodio della fortunata serie N.C.I.S. New Orleans, con la puntata Delitto per delitto. Alle 21:25, su Rai 3, ... Leggi su thesocialpost

collezionareweb : LOTTO/STOCK n.11 riviste OGGI TV SORRISI E CANZONI - blogtivvu : Diretta Atalanta - PSG, Champions League oggi, altre partite tv e streaming - robertocassone : @Gianfranco_ros @Gianfranco_ros hai fatto caso che ogni giorno vien fuori un argomento da dementi per non affrontar… - blogtivvu : Diretta Juventus-Lione, Champions League oggi in tv e streaming -

Ultime Notizie dalla rete : “Oggi tv” Covid e il liscio a 2 metri di distanza Le ordinanze di Emilia, Toscana, Sardegna Corriere della Sera