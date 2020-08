Nozze vip! Si sono detti sì con pochi intimi e presto un’altra gioia: la sposa è in dolce attesa (Di giovedì 13 agosto 2020) Un matrimonio riservato, con pochi intimi, a cui seguirà un altro lieto evento: la sposa è infatti in dolce attesa. Il calciatore marchigiano e la sua fidanzata storica si sono giurati amore eterno nella sua città natale, San Severino, in provincia di Macerata. A officiare il rito è stato il sindaco della città, Rosa Piermattei. Che all’Ansa ha commentato: “È stata una grande emozione sentire pronunciare il sì da Giacomo e Federica, due ragazzi che si contraddistinguono per la loro semplicità e per un sentimento profondo e puro. La Città di San Severino Marche è orgogliosa di Giacomo che non si è mai dimenticato di essa nemmeno nei momenti più difficili. Siamo felici che sia tornato qui anche ... Leggi su caffeinamagazine

Al Bano e Loredana Lecciso sono stati per mesi e mesi lontani l’uno dall’altra. Difatti i due hanno avuto alcune incomprensioni. Incomprensioni che hanno fatto finire la dolce coppia in crisi. Tuttavi ...

Luciano Pavarotti, Nicoletta Mantovani si risposa: “Con Alberto amore profondo”

Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, si risposa. La 50enne, intervistata dal settimanale Chi, ha raccontato di essersi innamorata di Alberto con cui convolerà a nozze a settembre. Nicolet ...

