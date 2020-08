“Non ce la faceva più…”. Nadia Toffa, la confessione di Matteo Viviani: quel bellissimo gesto per la collega (Di giovedì 13 agosto 2020) ”Credo che se Nadia ci vedesse fare quello che stiamo facendo si ammazzerebbe dalle risate! A un anno di distanza stiamo per farvi vedere qualcosa per cui non siamo assolutamente attrezzati, perché in questo speciale dedicato a Nadia parleranno tutte le persone che hanno lavorato con lei, che normalmente stanno dietro la telecamera non sanno stanno qui, dove sono seduto io e dove non sappiamo stare, ossia davanti… Questa cosa che ci costa moltissimo, come vedrete, la facciamo solo per lei”. Con le parole di Davide Parenti, che prima l’ha voluta come inviata e poi come conduttrice, si apre, in prima serata su Italia1, ‘Le Iene per Nadia’, la puntata speciale che la grande famiglia de ‘Le Iene’ ha scelto di dedicare a Nadia Toffa, la ... Leggi su caffeinamagazine

