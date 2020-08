Inter, Steven Zhang arrivato in Italia: vertice con la dirigenza e lunedì al fianco della squadra (Di giovedì 13 agosto 2020) Steven Zhang tornato in Italia dopo il periodo in Cina Nella giornata di ieri il presidente dell’Inter Steven Zhang è ritornato in Italia dopo una lunga assenza. Il presidente nerazzurro in questi giorni incontrerà la dirigenza per parlare di mercato e lunedì sarà allo stadio per assistere alla semifinale di Europa League. “Steven Zhang è atterrato ieri sera allo scalo dei voli privati di Linate. Oggi sarà nella sede di viale della Liberazione e domenica volerà a Düsseldorf per assistere il giorno dopo alla semifinale con lo Shakhtar. Da giorni vi avevamo anticipato del forte desiderio del presidente di tornare in Europa. Non solo ... Leggi su intermagazine

