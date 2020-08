Inter Miami, Alonso: «Matuidi con noi la dice lunga sulle nostre ambizioni» – VIDEO (Di giovedì 13 agosto 2020) Il tecnico dell’Inter Miami Diego Alonso parla del neo acquisto Blaise Matuidi: ecco le parole dell’allenatore messicano Diego Alonso, tecnico dell’Inter Miami, ha parlato di Blaise Matuidi, passato ufficialmente al club della Florida. Matuidi – «Sono molto felice che si unisca a noi. È senza dubbio un giocatore di altissimo livello. Lo stavamo monitorando da un po’ e fortunatamente siamo riusciti a concludere l’affare. È un giocatore versatile che può giocare in più ruoli, sia centrale che esterno a centrocampo, e ha giocato anche come terzino della Juventus. Questo dice della sua abilità. Siamo molto contenti ... Leggi su calcionews24

