Incidente mortale sulla Domitiana, deceduta una donna (Di giovedì 13 agosto 2020) di origine romena. Schianto terribile, due bambini ricoverati in ospedale Incidente mortale sulla Domitiana, è deceduta una donna di origine romena 25enne. Uno scontro violentissimo sulla strada nel casertano che collega la zona Nord di Napoli e quella casertana, appunto. E' avvenuto nel Comune di Castel Volturno, su una strada dove spesso gli automobilisti tendono ad andare a velocità folli. Stavolta, però, è stato fatale un frontale; due i veicoli coinvolti, una Fiat 500 ed un Alfa Romeo 156. In una c'era un conducente italiano, ha riportato diverse lesioni, nell'altra un'intera famiglia di origine romena. Nulla da fare per la donna, morta sul colpo, mentre i due bambini di 3 e 6 anni sono stati

