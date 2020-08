In quali paesi europei crescono di più i contagi? (Di giovedì 13 agosto 2020) Il governo sta adottando misure specifiche per posti come la Croazia e la Grecia, ma la situazione non è migliore in Francia, in Belgio o nei paesi Bassi Leggi su ilpost

Il governo sta adottando misure specifiche per posti come la Croazia e la Grecia, ma la situazione non è migliore in Francia, in Belgio o nei Paesi Bassi Con la ripresa della circolazione delle ...

Dall’estero in Italia in auto con autodichiarazione per il Covid

Sono a conoscenza delle misure di contenimento del Covid vigenti in Italia. E in particolare, delle prescrizioni contenute nel Decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 agosto 2020. Non sono ...

