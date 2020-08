Il Milan ci prova per Pessina: può arrivare a metà prezzo (Di giovedì 13 agosto 2020) Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport , Matteo Pessina può tornare al Milan a metà prezzo: i rossoneri possono infatti hanno infatti diritto al 50% sulla futura rivendita del centrocampista, quest anno al Verona ma di ... Leggi su eurosport

AntoVitiello : Doppio incontro per chiudere #Rodriguez al #Torino. Domani summit tra il ds granata e la dirigenza del #Milan, il g… - giuseppegazerro : @pisto_gol Mai vista una persona soffrire così' per i successi altrui. Avete un bel dire che la Champions vale di p… - RadioRossoneraS : RT @RadioRossonera: È iniziato in questi istanti a Casa Milan l'incontro di mercato tra il ds del Torino Vagnati, il ds del Milan Massara e… - RibaltaRossoner : RT @RadioRossonera: È iniziato in questi istanti a Casa Milan l'incontro di mercato tra il ds del Torino Vagnati, il ds del Milan Massara e… - GIUSPEDU : RT @RadioRossonera: È iniziato in questi istanti a Casa Milan l'incontro di mercato tra il ds del Torino Vagnati, il ds del Milan Massara e… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan prova Tonali, Inter in pole ma il Milan ci prova: la Juventus non entrerà in corsa Goal.com Calciomercato Napoli, Nikola Maksimovic in uscita per 20 milioni: l’Everton di Carlo Ancelotti ci prova

Il Napoli si prepara al mercato: non solo le cessioni di Arkadiusz Milik, Allan e Kalidou Koulibaly, ma anche quella di Nikola Maksimovic potrebbe portare un po’ di grana nelle casse azzurre. Secondo ...

Gattuso a De Laurentiis: "Sarebbe un grande colpo". Il patron prova l'impresa 'impossibile'

Gennaro Gattuso, nel corso del vertice tenuto a Capri con Aurelio De Laurentiis, ha indicato i calciatori giusti da acquistare sul mercato. Nel corso dell'ultimo summit che si è tenuto a Capri, Gennar ...

Il Napoli si prepara al mercato: non solo le cessioni di Arkadiusz Milik, Allan e Kalidou Koulibaly, ma anche quella di Nikola Maksimovic potrebbe portare un po’ di grana nelle casse azzurre. Secondo ...Gennaro Gattuso, nel corso del vertice tenuto a Capri con Aurelio De Laurentiis, ha indicato i calciatori giusti da acquistare sul mercato. Nel corso dell'ultimo summit che si è tenuto a Capri, Gennar ...