Gemma Galgani conferma la rottura con Nicola? Lei: “Devo darmi una mossa” (Di giovedì 13 agosto 2020) Gemma Galgani sul suo profilo Instagram ha confermato la rottura con Nicola Vivarelli prima di Uomini e Donne? Lo sfogo di lei non lascia dubbi. Gemma Galgani, prima della fine dell’ultima stagione televisiva del Trono Over di Uomini e Donne, aveva iniziato una conoscenza con il giovane Nicola Vivarelli, di soli 26 anni. Nonostante l’enorme … L'articolo Gemma Galgani conferma la rottura con Nicola? Lei: “Devo darmi una mossa” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

infoitcultura : Uomini e Donne, Gemma Galgani rompe il silenzio: “Speranza e desideri” - infoitcultura : Uomini e Donne, bomba su Gemma Galgani: 'Lo ha guardato', ha perso la testa per lui? - infoitcultura : Gemma Galgani, torna sui social: i fan impazziscono - infoitcultura : Gemma Galgani, clamoroso colpo di scena: dopo Nicola, la dama corteggia proprio lui? - infoitcultura : Gemma Galgani estate in compagnia | Dama contro l’abbandono fuori Uomini e Donne -