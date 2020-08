Foggia: coppia appartata, minaccia con un fucile I due ragazzi sono riusciti a scappare in auto (Di giovedì 13 agosto 2020) I due ragazzi si erano appartati in auto, in una zona periferica di Foggia. La vettura è stata avvicinata da un uomo armato di fucile. Lei e lui sono riusciti a fuggire, appunto in macchina. Indagine della polizia. Da chiarire anche se fosse un tentativo di rapina o altro. L'articolo Foggia: coppia appartata, minaccia con un fucile <small class="subtitle">I due ragazzi sono riusciti a scappare in auto</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Foggia: coppia appartata, minaccia con un fucile - LaGazzettaWeb : Gargano, rubano soldi e documenti a coppia di turisti della Repubblica Ceca - NoiNotizie : Gargano (#Foggia): coppia dalla Repubblica Ceca in #Puglia in luna di miele, 'derubati di tutto. Chiedono aiuto per rimpatriare' -