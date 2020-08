Empoli, Mraz in prestito allo Zaglebie Lubin (Di giovedì 13 agosto 2020) Empoli - L' Empoli , attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con lo Zaglebie Lubin per la cessione a titolo temporaneo con diritto ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Empoli, Mraz in prestito allo Zaglebie Lubin: L'attaccante si trasferisce a titolo temporaneo in Polonia… - Mati_199726 : RT @EmpoliCalcio: L'Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con lo @ZaglebieLubin per la cessione a titolo temporaneo con diritto di… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio UFFICIALE – Mraz si trasferisce in Polonia #empolifc - thexvkarol : RT @DiMarzio: #Empoli, saluta #Mraz: ufficiale il prestito al Zaglebie Lubin - DiMarzio : #Empoli, saluta #Mraz: ufficiale il prestito al Zaglebie Lubin -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Mraz Empoli, Mraz ceduto allo Zaglebie Lubin in prestito Tuttosport Calciomercato Empoli, UFFICIALE | C’è l’accordo per l’attaccante

È tempo di ufficialità in casa Empoli: il club toscano ha annunciato di aver trovato l’accordo per la cessione in prestito dell’attaccante. La stagione dell’Empoli si è conclusa ai playoff, ed il club ...

UFFICIALE - Empoli, ceduto Mraz allo Zaglebie Lubin

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Zaglebie Lubin per la cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Samuel Mraz.

È tempo di ufficialità in casa Empoli: il club toscano ha annunciato di aver trovato l’accordo per la cessione in prestito dell’attaccante. La stagione dell’Empoli si è conclusa ai playoff, ed il club ...L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Zaglebie Lubin per la cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Samuel Mraz.