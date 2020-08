Djokovic parteciperà agli US Open: "Decisione non facile ma sono entusiasta" (Di giovedì 13 agosto 2020) «sono felice di confermare che quest’anno parteciperò al Western&Southern Open e agli Us Open». Novak Djokovic scioglie le ultime riserve e dice sì ai due appuntamenti sul cemento a stelle e... Leggi su feedpress.me

