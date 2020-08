Discoteche, Bob Sinclar: "Distanziamento mentre si balla? Impossibile" - (Di giovedì 13 agosto 2020) Novella Toloni Lo stallo tra governo e Regioni sull'accordo per limitare gli assembramenti in Discoteche e locali notturni non ferma la voglia di giovani e imprenditori di tornare a vivere e il famoso dj dice la sua sulla polemica scoppiata settimane fa dopo il live a Gallipoli "Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici? La regola è 'goditi l’attimo'. Non ho un consiglio migliore". Così Bob Sinclar si inserisce nello scontro tra governo e Regioni sulla necessità di fissare ulteriori paletti per Discoteche e locali notturni. Il dj francese, uno dei più amati e seguiti al mondo, intervistato da Repubblica ha detto la sua su una delle questioni più scottanti dell'estate e che sta creando una spaccatura tra l'esecutivo e le ... Leggi su ilgiornale

Open_gol : Coronavirus, Bob Sinclar contro le misure anti-contagio in discoteca: «La gente vuole divertirsi» - morphosulkowsky : Biden-Harris continua a sembrarmi un duo poco carismatico, di Bob Sinclair non ne voglio parlare – le discoteche do… - _beelze_bob_ : @AlvisePedrotti @ricpuglisi È totalmente ridicolo, e anche al di là del mero essere affollate: biblioteche e univer… - MattFra19351117 : Ciao ragazzi, oggi in live ci sarà BOB e giocheremo a Fall Guys!!! #13agosto #AgentsofSHIELD #CanYaman #discoteche… - Nicole54509736 : RT @Libero_official: #coronavirus, il dj Bob #Sinclar e le #discoteche possibili #focolai del #contagio: 'Impossibile chiuderle, unica rego… -