DayDreamer (Erkenci Kus), Ventiduesima Puntata: Can contro Yigit! (Di giovedì 13 agosto 2020) DayDreamer (Erkenci Kus), trama Ventiduesima Puntata: Can è sempre più geloso di Yigit e crede che lui ami Sanem. Intanto il libro della ragazza sta per essere lanciato anche in America, ma il fotografo teme che tutto ciò possa non essere vero… DayDreamer arriva alla sua Ventiduesima Puntata, dove ancora una volta non mancheranno i colpi di scena. Ancora una volta la gelosia di Can sarà molto forte per via della presenza di Yigit nella casa editrice, dove Sanem vuole a tutti i costi continuare a lavorare. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti Can e Sanem iniziano ad organizzare le loro nozze e provano a coinvolgere in questo anche le rispettive ... Leggi su uominiedonnenews

EGnisci : Ho appena finito di guardare l'ultimo episodio di Erkenci kus!!! ???????? Che bellissima serie. E soprattutto bellissi… - Noora_Mikaelson : Mi consigliate delle nuove serie turche da vedere? Per ora ho visto solo dolunay, Erkenci kus e dogdugun ev karendi… - AnnaLepore62 : @Mary96231807 Infatti lo hanno messo in condizioni di non fare foto con le fans di non mettere like a Demet e perfi… - C92lucy : Tutto meritato serie spettacolare ed innovativa ??. Ovviamente il nostro cuore và anche ad Erkenci kus ??. #BayYanlis… - _errevi : Raga qualcuno mi spiega come posso entrare nel gruppo “attori e serie turche”? Non riesco a trovare il gruppo su fa… -