Con L’Uomo che Sognava con le Aquile Terence Hill torna su Rai1 in replica in un’unica puntata: trama e cast (Di giovedì 13 agosto 2020) In origine era una miniserie in due puntate che era riuscita a registrare un record di ascolti senza precedenti, oggi L'Uomo che Sognava con le Aquile sarà un film tv in replica che terrà impegnato il pubblico di Rai1 ad un passo dall'anomalo Ferragosto di questo 2020. Al primo passaggio, nell'ormai lontano 2006, la miniserie aveva registrato quasi il 40% di share superando i 10milioni di spettatori nel finale a conferma che il pubblico di Rai1 ama da sempre Terence Hill, uno dei volti di punta della rete ammiraglia della tv pubblica. Toccherà proprio a lui tornerà ad occupare il giovedì sera sia questa settimana che la prossima con la replica de L'Uomo che Sognava con le Aquile e ... Leggi su optimagazine

LegaSalvini : ++ UOMO PRENDE IN OSTAGGIO UN VIGILANTE NEL DUOMO DI MILANO: ARRESTATO ++ Un magrebino ha fatto inginocchiare una… - matteorenzi : Con la scomparsa Sergio #Zavoli l’Italia perde un grande uomo. Ti sia lieve la terra, Maestro - pietroraffa : #Calderoli:'La doppia preferenza di genere danneggia il sesso femminile perchè il maschio è più infedele. L'uomo si… - lucaforni76 : RT @CalaminiciM: Ho ammirato Beppe Sala per il suo gran lavoro per l’Expo . Ho seguito on line la sua ottima campagna elettorale a sindaco… - smilingforjimin : l’uomo più mini del mondo che cerca di fermare una giostra con le sue mani -

Ultime Notizie dalla rete : Con L’Uomo Elodie, da Amici a Ciclone: "Alcuni miei ex fidanzati soffrivano del mio successo" Corriere della Sera