Chirurgia: all’ISMETT di Palermo bimbo di 7 mesi salvato con trapianto di fegato (Di giovedì 13 agosto 2020) Una corsa contro il tempo per salvare Mattia (nome di fantasia, ndr), un bimbo siciliano di quasi sette mesi e di appena 7 chili di peso. Il piccolo è stato trapiantato in ISMETT lo scorso 30 luglio ed oggi dopo appena due settimane sta per essere dimesso. Nato con una malattia rara, un’atresia delle vie biliari che causa l’ostruzione dei dotti biliari e che fa smettere di funzionare il fegato, Mattia non aveva più altre possibilità di guarigione a parte il trapianto di fegato. Da qualche settimana, le condizioni sempre più critiche del piccolo avevano portato i medici di ISMETT ad iscriverlo in lista per trapianto pediatrico. Per cercare di ovviare alla scarsità cronica delle donazioni era stata anche valutata l’opzione del ... Leggi su meteoweb.eu

