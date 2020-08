Bologna, incidente in tangenziale: morto un vigile del fuoco (Di giovedì 13 agosto 2020) Bologna, grave incidente in tangenziale: morto un vigile del fuoco in quel momwento fuori servizio. Fatale il tamponamento di un camion A Bologna un gravissimo incidente sulla tangenziale è costato la vita ad un 56enne vigile del fuoco. L.F., in servizio al Comando Vigili di Bologna. In quel momento in realtà era fuori servizio e … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

rep_bologna : Grave incidente sulla tangenziale di Bologna: una vittima, feriti [aggiornamento delle 14:12] - Today_it : Tragico schianto in tangenziale, la Panda è un ammasso di lamiere: morto vigile del fuoco - CorriereQ : Incidente in tangenziale a Bologna, muore vigile del fuoco - TrafficoA : A13 - Padova - Coda A13 Bologna-Padova Coda di 1 km tra Padova Industriale e Bivio A13-Padova Sud per incidente - Ansa_ER : Incidente in tangenziale a Bologna, muore vigile del fuoco. Tamponamento a catena innescato da un camion #ANSA -