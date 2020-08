Benevento, il Covid torna a colpire in città: c’è un nuovo positivo (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – A distanza di più di due mesi dal giorno in cui la città di Benevento venne dichiarata “Covid-free“, il virus – purtroppo – è tornato a colpire. Di stamane la notizia di un contagiato nel capoluogo sannita. Si tratterebbe di un 20enne asintomatico, per il quale è stata disposta la quarantena obbligatoria fino al prossimo 21 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, il caso registrato nel comune di Benevento sarebbe riconducibile al contagio verificatosi ad Apollosa. Anche il giovane beneventanto avrebbe contratto il Covid-19 dopo essere stato a Malta. Al ragazzo sono stati somministrati tre test seriologici, tutti risultati negativi. Solo dopo essersi ... Leggi su anteprima24

