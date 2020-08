Arrivano i test rapidi in aeroporto drive in e numeri verdi per tracciare i rientri. Discoteche rischio serio (Di giovedì 13 agosto 2020) Entrata In vigore l'ordinanza del ministro Speranza per gli italiani che stanno rientrando da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. A Malpensa viaggiatori disorientati e poco informati Leggi su tg.la7

HistoriaTwit : @AeroportidiRoma Buongiorno. Tanti spagnoli viaggiaremmo da oggi al sabato a Ciampio e Fiumicino. Non abbiamo tempo… - SelmiLuisa : @annamariabeatr6 @francescatotolo Anche oggi dopo gli incredibili reportage realizzati spara il solito commento par… - Notiziedi_it : Coronavirus, Bill Gates: “Inutili i test negli Usa: i risultati arrivano troppo tardi” - CitizenPost : Il presidente della Regione Christian Solinas interviene nel dibattito aperto in queste ore sulla opportunità di pr… - carlacasu : Il presidente della Regione Christian Solinas interviene nel dibattito aperto in queste ore sulla opportunità di pr… -