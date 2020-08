Anni di insulti a Virginia. E ora vogliono allearsi? (Di giovedì 13 agosto 2020) E' vero che tutto è possibile in politica. Ma è pur vero che dopo Anni di attacchi duri da parte di esponenti del Partito Democratico (da parlamentari a consiglieri di Municipi) nei confronti della sindaca di Roma, i dem dovranno avere una vera e propria faccia di bronzo per sostenere una nuova candidatura di Virginia Raggi a prima cittadina. E così, ricordiamo alcune dichiarazioni. Andrea Orlando, vicesegretario Pd (11/8/2020): “Diamo un giudizio negativo sul governo di questi Anni che hanno visto un declino della città e nessun problema risolto, mentre c'era la tendenza a puntare il dito contro le amministrazioni precedenti". Massimiliano Smeriglio, eurodeputato Pd (12/8/2020): “A mio avviso è un modello totalmente negativo, drammatico e fallimentare. Ed è un giudizio su ... Leggi su iltempo

