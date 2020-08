Andreazzoli Juve: nessun passo in avanti al momento, le ultime (Di giovedì 13 agosto 2020) Aurelio Andreazzoli resta il candidato numero uno per il ruolo di vice Pirlo alla Juve: la situazione del tecnico ex Roma Aurelio Andreazzoli resta il candidato numero uno per quanto riguarda il ruolo di vice Pirlo alla Juventus: l’ex tecnico di Roma e Empoli è al momento sotto contratto con il Genoa. Secondo quanto appreso dalla redazione di Juventusnews24, non ci sarebbe stata (al momento) nessuna richiesta di rescissione di contratto con il club di Enrico Preziosi. Andreazzoli è comunque il favorito per il ruolo di vice allenatore alla Juve. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

