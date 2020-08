A Milano calcio a 7 a sorpresa: Kutuzov e Aubameyang! (Di giovedì 13 agosto 2020) GALLARATE, Varese, - Una partita 7 contro 7 con Pierre-Emerick Aubameyang , oltre che i fratelli Willy e Catilina , tutti ex Milan, e Vitali Kutuzov protagonisti, con tanto di invito social: è ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #Messi è più... vicino di casa dell’#Inter. Compra un attico a Milano - sportli26181512 : A Milano calcio a 7 a sorpresa: Kutuzov e Aubameyang!: L'attaccante dell'Arsenal, in compagnia dei fratelli, si è p… - NdrCcc : @ramella_f @DamianoDiSimine @SiTro82 @benzinazero @Citizensforair @MarcoGranelliMI @LegambienteLomb @secolourbano M… - zagortony2 : @MischiGiordano Giusto, ma il calcio va avanti, dopo aver tifato tutti insieme per la DEA ora tifiamo tutti insieme… - abbllfrancesco : @officialmaz @notmarianodiaz Ma chi vuoi illudere? vicino ai bergamaschi? e allora la tua emotività manifestala anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano calcio

Corriere dello Sport

E’ il Frosinone la seconda finalista dei playoff di Serie B. I ciociari hanno compiuto l’impresa di ribaltare lo 0 a 1 casalingo, superando per 2-0 il Pordenone grazie ai gol di Ciano e Novakovich. Un ...Maurizio Pistocchi, collega di Sportmediaset, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio. In Europa le italiane ancora soffrono. Quale la causa? "Il nostro calcio non si è evoluto ed è rimasto un calcio leg ...