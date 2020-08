Xbox Series X esce a novembre senza Halo Infinite: tutti i giochi di lancio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Inutile negarlo, erano in molti ad aver deciso di acquistare una Xbox Series X al lancio per via della presenza di Halo Infinite nella line up di lancio. Peccato che il sogno si sia infranto inaspettatamente nelle ultime ore, con il publisher Microsoft e gli sviluppatori di casa 343 Industries ad aver annunciato che la prossima avventura sparacchina di Master Chief è stata rimandata, con l'uscita prevista ora solo nel 2021. Il messaggio è stato condiviso sulle pagine del portale Halo Waypoint e sui social ufficiali del franchise: https://twitter.com/Halo/status/1293261002037841920 La lettera aperta del team di sviluppo specifica che "la decisione di spostare l'uscita è il risultato di molteplici ... Leggi su optimagazine

