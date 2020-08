Ufficiale – Monza, ecco Giulio Donati per la difesa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Colpo ad effetto del Monza che dopo gli affari negli altri reparti, mette a segno l'operazione Giulio Donati per la difesa. L'esterno, nella scorsa annata al Lecce, ha firmato fino al 2023. L'annuncio è arrivato direttamente dal club brianzolo sul sito Ufficiale e sui profili social.Monza: ecco Donaticaption id="attachment 1005721" align="alignnone" width="648" Monza Donati (twitter Monza)/caption"Dopo i colpi a centrocampo e in attacco, il Monza accoglie un grande rinforzo anche in difesa: ecco Giulio Donati, che ha firmato un contratto fino al 30/6/2023. Nato il 5 febbraio 1990 a Pietrasanta (Lucca), il ... Leggi su itasportpress

