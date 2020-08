Twilight: dopo Midnight Sun, altri due libri della saga, dice Stephenie Meyer (Di mercoledì 12 agosto 2020) dopo Midnight Sun, la celebre saga di Twilight potrebbe proseguire ulteriormente e dar vita ad altri spin-off, stando a quanto avrebbe detto Stephenie Meyer. La saga di Twilight potrebbe riservarci ancora sorprese? A quanto pare si, e ad anticiparlo è proprio Stephenie Meyer, che stuzzica la curiosità dei fan dicendo che dopo Midnight Sun ci sarebbero ancora un paio di libri in cantiere. Non ha ancora fatto in tempo ad uscire in libreria Midnight Sun, l'ultimo libro appartenente alla saga di Twilight - o almeno da noi, all'estero è già disponibile -, che ... Leggi su movieplayer

periodramaz : RT @pondgitsune: Martedì prossimo fanno Twilight su La 5 e subito dopo Shadowhunters Città di ossa apposto - Ilooktheorizayn : RT @pondgitsune: Martedì prossimo fanno Twilight su La 5 e subito dopo Shadowhunters Città di ossa apposto - lesdeuxenenfer : RT @pondgitsune: Martedì prossimo fanno Twilight su La 5 e subito dopo Shadowhunters Città di ossa apposto - _Valealizzi_ : RT @pondgitsune: Martedì prossimo fanno Twilight su La 5 e subito dopo Shadowhunters Città di ossa apposto - plutonvich : RT @pondgitsune: Martedì prossimo fanno Twilight su La 5 e subito dopo Shadowhunters Città di ossa apposto -