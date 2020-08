Tragedia a Cuneo: auto esce fuori strada, 5 vittime di cui 4 minorenni (Di mercoledì 12 agosto 2020) La vita di cinque giovanissimi si è spenta ieri notte in una strada montana: un’auto è uscita di strada per cause in via di accertamento. I carabinieri stanno investigando su un incidente stradale occorso ieri notte in provincia di Cuneo che è costato la vita a cinque ragazzi. Secondo quanto emerso, questi si trovavano a … Leggi su viagginews

StampaCuneo : Tragedia a Castelmagno, i sindaci: “Una tragedia immensa che spezza le parole di una comunità” - angiuoniluigi : RT @Corriere: La tragedia a mezzanotte. Erano andati a vedere le stelle - danieledv79 : RT @Corriere: La tragedia a mezzanotte. Erano andati a vedere le stelle - Corriere : La tragedia a mezzanotte. Erano andati a vedere le stelle - GALILEORADIO : Tragedia a Cuneo muoiono 5 ragazzi tutti giovanissimi in un incidente -