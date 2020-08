Scivola per un centinaio di metri sul versante nord di forcella Vacalizza: escursionista in gravi condizioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) È in gravi condizioni l’escursionista di Aviano caduto nella tarda mattinata sul versante nord di forcella Vacalizza, quello rivolto verso la Val Cimoliana, a quota 1800 di altitudine. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 mentre l’uomo, che era già salito assieme ad altri quattro compagni di escursione sulla Torre della Vacalizza, si trovava nuovamente alla forcella Vacalizza, quindi sulla via del ritorno. Probabilmente inciampando o perdendo l’equilibrio, è caduto sul versante ripido ricoperto di ghiaie e sassi mobili ed è ruzzolato senza riuscire a fermarsi per un centinaio di metri sotto lo sguardo ... Leggi su meteoweb.eu

pittista_ : Stavo ascoltando Faber il giorno che é crollato il ponte, stavo ascoltando Faber mentre il mio telefono esplodeva p… - VOGLIO_I_LARRY : RT @da_pimp_ishere_: scivola giù dal suo occhio. Prima di riprendere a cantare, sospira, ma non riesce a continuare il testo per via di una… - vas_potatoh_dj : RT @da_pimp_ishere_: scivola giù dal suo occhio. Prima di riprendere a cantare, sospira, ma non riesce a continuare il testo per via di una… - llolitaaaaa : Per la faccia che ho stasera Per tutti i balordi come me si per chi c’era Quando avevo bisogno di te nella bufera N… - Marco_chp1 : RT @lecco_notizie: Scivola in un canale e si rompe una gamba, disavventura per un giovane di Olgiate Molgora -