Scappano da Desio per le vacanze: due quindicenni trovate a Napoli dai carabinieri (Di mercoledì 12 agosto 2020) Desio, Monza,, 12 agosto 2020 - "Vado dalla mia amica...". Così, reciprocamente, due ragazze 15enni di Desio hanno ingannato i rispettivi genitori. E anzichè raggiungere l'abitazione dell'amica, si ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Scappano Desio

Il Giorno

Desio (Monza), 12 agosto 2020 - "Vado dalla mia amica...". Così, reciprocamente, due ragazze 15enni di Desio hanno ingannato i rispettivi genitori. E anzichè raggiungere l'abitazione dell'amica, si so ...A Desio i carabinieri hanno denunciato due ragazzi di 19 anni, residenti in città, che dopo aver commesso un furto in un bar di via Ferravilla si sono allontanati sparando almeno otto colpi in aria co ...