Sardegna, dopo i focolai in due discoteche la Sardegna chiude di nuovo tutti i locali (Di mercoledì 12 agosto 2020) Che le serate in discoteca tutti attaccati senza mascherine e senza rispettare le norme anti Covid siano pericolose sta emergendo molto chiaramente. In questa settimana di Ferragosto sono molti gli eventi in giro per l’Italia annullati: da Vercelli a Catania, sono molte le provincie e le regioni costrette ad annullare gli eventi e a fare tracciamenti di massa in seguito a casi di positività registrati dopo serate danzanti. A Vercelli, in particolare, il focolaio è stato provocato da un giovane imprenditore rientrato da Santo Domingo che avrebbe dovuto stare in quarantena. dopo aver partecipato a una serata in discoteca il risultato sono 18 contagiati. LEGGI ANCHE >>> Conte: «Il ritorno alla normalità è ormai vicino. No alle discoteche» ... Leggi su giornalettismo

Viky66jane : RT @GiancarloDeRisi: Si danno il cambio. Dopo i tunisini a Lampedusa, arrivano gli algerini: nelle ultime 24 ore hanno preso d'assalto la S… - isladecoco7 : RT @GiancarloDeRisi: Si danno il cambio. Dopo i tunisini a Lampedusa, arrivano gli algerini: nelle ultime 24 ore hanno preso d'assalto la S… - claudio_ripoli : RT @GiancarloDeRisi: Si danno il cambio. Dopo i tunisini a Lampedusa, arrivano gli algerini: nelle ultime 24 ore hanno preso d'assalto la S… - MaremmaMannara : Come al solito dopo le canzoni dal balconi Arrivano i politici e cavalcano onda noVAX negazionista E succede ques… - MichelottiMarco : RT @GiancarloDeRisi: Si danno il cambio. Dopo i tunisini a Lampedusa, arrivano gli algerini: nelle ultime 24 ore hanno preso d'assalto la S… -