Roma, la campagna di settembre di Franceschini: convincere Sassoli (Di mercoledì 12 agosto 2020) Calma e gesso, predica Nicola Zingaretti. Lo sprint di Raggi per le comunali di Roma non cambia il calendario del segretario del Pd. Il Nazareno metterà la testa sulle amministrative del 2021 solo a settembre, dopo le regionali e il referendum. In queste ore, però, Zingaretti continua a sondare e a Leggi su ilfoglio

Roma : Sempre Insieme #iononliabbandono: al via la campagna di Roma Capitale contro il fenomeno dell'abbandono estivo degl… - Alessan40222782 : RT @CanettiQueen: Se rischia di vincere un leghista qualsiasi a Roma, io voto la Raggi. E faccio pure campagna elettorale - pierino5861 : RT @antoniniCpi: Sono contento. Nella campagna elettorale contro sta banda de infami metterò la stessa foga dei nostri fanti sul Piave #Rag… - FuoridaquestaUe : RT @antoniniCpi: Sono contento. Nella campagna elettorale contro sta banda de infami metterò la stessa foga dei nostri fanti sul Piave #Rag… - antoniniCpi : Sono contento. Nella campagna elettorale contro sta banda de infami metterò la stessa foga dei nostri fanti sul Pia… -