Referendum costituzionale, dalla Consulta via libera all’election day. Ecco su cosa voteremo (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Corte costituzionale ha dato il via libera all’election day del 20 e 21 settembre, dichiarando inammissibili i quattro conflitti di attribuzione che erano stati sollevati sul taglio dei parlamentari e sul relativo Referendum, oltre che sull’abbinamento della Consultazione alle elezioni Regionali. Una conferma (scontata, a dire il vero) che arriva nei giorni in cui il dibattito sul quesito referendario si fa più insistente. Si voterà quindi contestualmente per le Regionali e per il Referendum confermativo della riforma del taglio dei parlamentari. Sì per rendere il parlamento più efficiente e tagliare 345 poltrone, No perché un taglio dei parlamentari tout court, slegato da una complessiva riforma istituzionale (ed elettorale), non lo renderebbe ... Leggi su open.online

