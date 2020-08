Paga 15 euro per due cappuccini e due cornetti: lo scontrino fa il giro del web (Di mercoledì 12 agosto 2020) Colazione un po' troppo 'salata' per un cicloturista milanese di passaggio per Firenze che ha denunciato sui social di aver Pagato un conto di ben 15 euro per due cornetti e due cappuccini. Il turista,... Leggi su leggo

Champions, scommette sull'eliminazione della Juve: vince 10mila euro

Un tifoso interista ha vinto quasi 10 mila euro dopo aver scommesso sull'eliminazione della Juventus dalla Champions League. Un tifoso interista ha vinto quasi 10 mila euro dopo aver scommesso sull’el ...

L’Inps pronto a fornire alla Camera i nomi dei deputati che hanno ricevuto bonus da 600 euro

Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, è pronto a fornire i nomi dei deputati che avrebbero richiesto e ottenuto il bonus destinato a partite iva e lavoratori autonomi. A questo punto, spiegano dall’ ...

