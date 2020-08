L'economia mondiale travolta dalla pandemia. Gb in recessione e con un piede fuori dall'Ue (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non accadeva dal 2008 ed il ministro dell'economia britannico avverte: 'Il peggio deve ancora venire'. Italia ancora in deflazione ma spread a 147 Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : economia mondiale Come si sta riprendendo l'economia mondiale? Report Wsj Startmag Web magazine L'economia mondiale travolta dalla pandemia. Gb in recessione e con un piede fuori dall'Ue

Non accadeva dal 2008 ed il ministro dell'Economia britannico avverte: "Il peggio deve ancora venire". Italia ancora in deflazione ma spread a 147 ...

Greggio in rialzo dopo calo scorte Api superiore ad attese

Economia - I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo i dati Api che hanno mostrato una flessione settimanale delle scorte di greggio Usa superiore alle attese, alimentando le speranze di una ripresa ...

