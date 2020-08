Le toghe spalancano le porte Permessi per il rischio Covid (Di mercoledì 12 agosto 2020) Federico Garau Farà sicuramente discutere la decisione del tribunale di Napoli in merito al ricorso presentato da un cittadino pakistano Con il Paese ancora in piena emergenza Coronavirus, una situazione resa in queste settimane ancora più insidiosa a causa del netto incremento dei casi di clandestini positivi agli esami del tampone faringeo, arriva una sentenza da parte del tribunale di Napoli che potrebbe creare un precedente tale da impedire il rimpatrio degli irregolari anche per questioni di carattere sanitario. Decisione che certamente farà discutere a lungo, anche perchè il continuo afflusso di clandestini che sbarcano numerosi sulle coste italiane sta continuando a produrre un preoccupante sovraffollamento negli hotspot più interessati (oramai la situazione di quello di contrada Imbriacola a Lampedusa è ben nota) e casi simili ... Leggi su ilgiornale

