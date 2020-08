Intesa Sanpaolo annuncia date offerta residuale. Delisting UBI dal 18 settembre (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha annunciato le date relative all’offerta residuale su azioni UBI Banca, dopo che l’OPA si è chiusa con un boom di adesioni, che ha portato Ca’ de Sass oltre il 90% del capitale, ma sotto la soglia del 95%. L’offerta sulle azioni residue riguarda 112.327.119 titoli, che rappresentano il 9,8164% del capitale sociale, ad un prezzo già determinato ed uguale a quello dell’OPAS (1,7 azioni Intesa più un corrispettivo cash di 0,57 euro) o pari ad un ammontare tutto in denaro d 3,539 euro. Il periodo concordato con Borsa Italiana per l’acquisto delle azioni residue avrà inizio il 24 agosto 2020 e terminerà l’11 settembre 2020. Il ... Leggi su quifinanza

