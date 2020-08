Infortunio Sanchez: oggi gli esami, piccola speranza di vederlo in un eventuale finale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Infortunio Sanchez: oggi il giocatore cileno effettuerà gli esami strumentali che chiariranno l’entità dello stop oggi Alexis Sanchez si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l’Infortunio accusato durante il match contro il Bayer Leverkusen. Sicuramente l’ex Arsenal dovrà saltare la semifinale contro lo Shakthar Donetsk. Secondo La Gazzetta dello Sport c’è una piccola speranza di rivederlo in un eventuale finale nel caso in cui non gli esami strumentali non evidenziassero una lesione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AleAlfa73 : RT @90ordnasselA: C’è chi si rifiuta di indossare la maglia dell’Inter e chi nonostante l’infortunio continua a dare l’anima per la squadra… - brancalaion : RT @90ordnasselA: C’è chi si rifiuta di indossare la maglia dell’Inter e chi nonostante l’infortunio continua a dare l’anima per la squadra… - passione_inter : Conte in ansia per Sanchez: oggi gli esami strumentali. Piccola speranza per la finale - - AzizAlThekair : RT @90ordnasselA: C’è chi si rifiuta di indossare la maglia dell’Inter e chi nonostante l’infortunio continua a dare l’anima per la squadra… - nrdnmuh : RT @90ordnasselA: C’è chi si rifiuta di indossare la maglia dell’Inter e chi nonostante l’infortunio continua a dare l’anima per la squadra… -