Gran Piemonte | Fabio Aru non fa proclami | “piedi per terra | vengo da anni di burrasca Il futuro? Non mi condiziona”

Fabio Aru e Vincenzo Nibali oggi torneranno a sfidarsi in gara, lo faranno in occasione del Gran Piemonte, appuntamento a cui lo Squalo non avrebbe dovuto partecipare, salvo poi cambiare idea per sostituire il fratello Antonio. Chris Graythen/Getty ImagesSarà un duello da non perdersi, con il corridore sardo felice di tornare a gareggiare in Italia: "sono felice e orgoglioso. Dopo questa settimana, sarò anche al Giro dell'Emilia e al campionato italiano. So bene di dovere crescere ulteriormente. Senza stress. Devo stare con i piedi per terra, vengo da anni di burrasca e in casi del genere anche quando ci sono poche gocce d'acqua la cautela è massima. Io non devo fare proclami, che non mi sono peraltro mai ...

