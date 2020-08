Gallarate, è morto l'ex vicesindaco Massimo Bossi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gallarate, Varese,, 12 agosto 2020 - La politica varesina piange Massimo Bossi, ex vicesindaco a Gallarate ed esponente di rilievo di Forza Italia. Il corpo di Bossi, 62 anni, sposato con due figli, ... Leggi su ilgiorno

varesenews : Camminano sui binari, ritardi sulla Domodossola-Gallarate-Milano - birica1 : RT @sara_turetta: Oggi Ambra e Simon, i primi cani che aiutiamo ad arrivare al nord, hanno raggiunto il rifugio di Gallarate. Il canile di… - TrafficoA : A8 - Busto Arsizio-Gallarate - Scorta Veicoli A8 Milano-Varese Scorta veicoli tra Busto Arsizio e Gallarate per Materiali dispe... - RosaCb13 : RT @sara_turetta: Oggi Ambra e Simon, i primi cani che aiutiamo ad arrivare al nord, hanno raggiunto il rifugio di Gallarate. Il canile di… - varesenews : Chiude la cassa Amsc di Gallarate, tessere e abbonamenti si faranno nei negozi abilitati -

Ultime Notizie dalla rete : Gallarate è

Gallarate (Varese), 12 agosto 2020 - La politica varesina piange Massimo Bossi, ex vicesindaco a Gallarate ed esponente di rilievo di Forza Italia. Il corpo di Bossi, 62 anni, sposato con due figli, è ...Martedì 11 agosto che non fa eccezione: Lotto e Superenalotto non vanno in vacanza neanche d’estate. Neanche noi de ilsussidiario.net possiamo dunque esimerci dall’aggiornarvi sulle statistiche ineren ...